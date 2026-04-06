Masora Reservoir: सिटी बजाने वाली बत्तखों से गुलजार मसोरा जलाशय, इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

Masora Reservoir: इस योजना के तहत जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत, स्व-सहायता समूह की महिलाएं तथा वन, खनिज और प्रबंधन समिति मिलकर जलाशय के आसपास मूलभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। यहां आने वाले पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा, जिससे ग्रामीण संस्कृति और खान-पान को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, पर्यटकों के लिए नाव विहार की सुविधा विकसित की जा रही है, ताकि वे जलाशय की सुंदरता को करीब से महसूस कर सकें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ सुकून भरे पल बिता सकें।