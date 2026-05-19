BREAKING: छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली-यूपी के 7 आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी फरसगांव अभिषेक उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। तकनीकी विश्लेषण, बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच के बाद पुलिस टीम करीब 10 दिन तक दिल्ली में रहकर आरोपियों की तलाश करती रही। इसके बाद दिल्ली, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी में इस्तेमाल करता था। आरोपी मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और बैंक खातों की जानकारी बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश करते थे। ठगी की रकम अलग-अलग एटीएम से निकालकर मुख्य आरोपी तक पहुंचाई जाती थी।