Bilaspur Cyber Fraud: लालच, लिंक और लोन… बिलासपुर में ठगी के 6 बड़े खेल, प्रोफेसर से 1 करोड़ तो ऑपरेटर से 16 लाख ठगे

डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 1 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने वाले अंतरज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को बिलासपुर रेंज साइबर पुलिस की टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर महिला को घंटों वीडियो कॉल पर रखते थे और ईडी, आरबीआई तथा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का डर दिखाकर रकम ट्रांसफर कराते थे। कॉल करने वाले ने खुद को संजय पीएसआई बताते हुए कहा था कि उनका नाम एक आतंकवादी संगठन से जुड़े मामले में सामने आया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। इसके बाद आरोपियों ने महिला को वीडियो कॉल के माध्यम से कथित डिजिटल अरेस्ट में रखा।