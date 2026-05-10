10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

पति ने शराब छोड़ने का किया वादा तो पत्नी ने थामा हाथ, दृश्य देखकर भावुक हुए लोग, पिता-पुत्र भी हुए एक

Bilaspur News: बिलासपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत सिर्फ मामलों के निराकरण तक सीमित नहीं रही, बल्कि यहां टूटते रिश्तों को भी नई जिंदगी मिली।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

May 10, 2026

समझाइश बनी रिश्तों की डोर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

समझाइश बनी रिश्तों की डोर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

National Lok Adalat Bilaspur: नेशनल लोक अदालत के तहत शनिवार को कुटुंब न्यायालय बिलासपुर में कुल 119 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार की खंडपीठ में 70, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश मुकेश कुमार पात्रे की खंडपीठ में 23 तथा द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो की खंडपीठ में 26 मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के दौरान कई भावुक दृश्य भी देखने को मिले।

प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार की खंडपीठ में एक पति-पत्नी, जो पिछले दो वर्षों से अलग रह रहे थे, न्यायालय की समझाइश पर फिर साथ रहने को तैयार हुए। पति ने शराब नहीं पीने और नशा मुक्ति केंद्र में उपचार कराने का वचन दिया, जिसके बाद पत्नी उसके साथ घर जाने को राजी हो गई। लोक अदालत की कार्यवाही में सदस्य अब्दुल सलीम कुरैशी, प्रशांत गनोरकर, कमलकांत मिश्रा, दिनेश चंद्र पाण्डेय, ज्ञानेश्वर सिंह, विनोद शर्मा सहित न्यायालयीन कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

धार्मिक स्थलों की यात्रा का आश्वासन, एक हुए पिता-पुत्र

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो की खंडपीठ में 62 वर्षीय पिता ने पुत्र के खिलाफ भरण-पोषण का मामला दायर किया था। न्यायालय की समझाइश के बाद पुत्र ने पिता को साथ रखने, उपचार कराने और धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद पिता ने बेटे को गले लगा लिया और दोनों साथ घर लौट गए।

बच्ची को देख पसीजा पिता, पत्नी को ले गया घर

एक अन्य मामले में गर्भवती महिला मायके चली गई थी, जहां उसकी डिलीवरी हुई। लोक अदालत में महिला अपनी मासूम बच्ची को लेकर पहुंची। बच्ची को देखकर पिता भावुक हो गया और परिवार फिर एक हो गया। इस तरह लोक अदालत में कुटुंब न्यायालय में 119 प्रकरणों का निराकरण हुआ।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

शादी के अगले दिन दुल्हन के ससुराल पहुंचा प्रेमी, कहा- 3 साल से है रिलेशनशिप, मचा बवाल- एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में शादी (Unique News) के अगले ही दिन दुल्हन के ससुराल में प्रेमी की एंट्री हो गई। इससे वहां बवाल मच गया। प्रेमी दुल्हन से मिलने को अड़ा रहा। उसका कहना था कि दुल्हन उसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी। घरवालों ने दबाव डालकर उसकी शादी करवाई है। इस पर मामला थाने तक पहुंच गया। दूल्हा-दुल्हन, उनके परिजन तथा प्रेमी को पुलिस शुक्रवार की रात 2 बजे तक समझाइश देती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

Maternal Death in Korba: यहां डॉक्टर नहीं है कहते हुए जच्चा-बच्चा को छोड़कर चली गई नर्स, महिला की मौत से स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल
कोरबा
dead body (Demo pic)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 May 2026 02:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / पति ने शराब छोड़ने का किया वादा तो पत्नी ने थामा हाथ, दृश्य देखकर भावुक हुए लोग, पिता-पुत्र भी हुए एक

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bilaspur High Court: बैंक की बंधक संपत्ति पर बड़ा विवाद, हाईकोर्ट आदेश के बावजूद सील तोड़कर घुसे आरोपी, पुलिस जांच शुरू

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

Chhattisgarh Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! तेज रफ्तार बाइक ने चाचा-भतीजे को कुचला, एक की हालत गंभीर

दर्दनाक सड़क हादसा (photo source- Patrika)
बिलासपुर

Bilaspur Road Accident: ज्वाइनिंग से पहले छिन गई जिंदगी, नवनियुक्त एनसीएल डायरेक्टर टेक्निकल की सड़क हादसे में मौत, छाया मातम

हादसा (Photo Source- Patrika)
बिलासपुर

Bilaspur News: सुबह टहल रहे लोगों के बीच अचानक पहुंचा भालू, मची अफरा-तफरी; वन विभाग ने जारी की चेतावनी

पहली बार आबादी के करीब दिखा जंगली भालू (फोटो सोर्स- Unsplash)
बिलासपुर

Chhattisgarh News: एसईसीएल में 1 जून से लागू होगा नया ड्रेस कोड, कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा? जानें

एसईसीएल में 1 जून से नया ड्रेस कोड लागू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.