Chhattisgarh News: एसईसीएल में 1 जून से लागू होगा नया ड्रेस कोड, कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा? जानें

इसके साथ ही जीएसटी बिल जमा करने की समय सीमा भी एक महीने से बढ़ाकर दो महीने कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को यूनिफॉर्म खरीदने और बिल जमा करने के लिए अधिक समय मिलेगा तथा जल्दबाजी से राहत मिलेगी। कंपनी ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उन कर्मचारियों को भी पूरी राशि देने का निर्णय लिया है, जिनकी सेवा अवधि छह महीने से कम बची है। पहले ऐसे कर्मचारियों को केवल 50 प्रतिशत राशि ही मिलती थी। अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों को समान रूप से पूरा लाभ मिलेगा। हालांकि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए कंपनी ने अलग प्रावधान भी जोड़ा है।