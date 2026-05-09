Suicide Case: ‘इसे मां को दे देना’ कहकर दोस्त को सौंपे गहने-मोबाइल, फिर ट्रेन के सामने कूद गया युवक, इस बात से था परेशान

suicide (File Photo)
Suicide Case: बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में एक युवक की रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद और धमकी से आहत होकर युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान केशव सक्सेना (24) निवासी चनाडोंगरी थाना तखतपुर के रूप में हुई थी।
उसका शव 7 मार्च 2026 की रात सल्का रोड और करगी रोड रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर मिला था। कोटा पुलिस को रेलवे स्टेशन प्रबंधन की ओर से सूचना मिली थी कि रेल लाइन के बीच एक युवक का शव पड़ा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने सिर में गंभीर चोट लगने से मौत होना बताया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती से मुलाकात नहीं होने और विवाद के दौरान मिली धमकी से केशव मानसिक रूप से परेशान था। इसके बाद उसने सल्का रोड और करगी रोड के बीच रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने रमेश नवरंग के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज किया है।
गवाह के मुताबिक शराब पीने के बाद केशव और अरविंद बाइक से पोड़ी की ओर गए। लौटते समय सल्का अंडरब्रिज के पास केशव ने अपनी चांदी की चेन, अंगूठी, ब्लूटूथ और मोबाइल का सिम निकालकर अरविंद को दे दिया। उसने कहा कि ये सामान उसकी मां को दे दिया जाए। साथ ही अपना मोबाइल अरविंद को देकर उसका मोबाइल खुद रख लिया। इसके बाद वह बाइक से उतर गया और अरविंद को वापस भेज दिया।
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