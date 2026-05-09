Bilaspur News: सुबह टहल रहे लोगों के बीच अचानक पहुंचा भालू, मची अफरा-तफरी; वन विभाग ने जारी की चेतावनी

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन अमला लगातार आसपास के जंगल और गांवों में निगरानी कर रहा है। भालू की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए टीम को अलग-अलग इलाकों में तैनात किया गया है। वन विभाग की माने तो भालू के मूवमेंट की जानकारी जुटाई जा रही है। जरूरत पडऩे पर रेस्क्यू टीम की मदद से उसे सुरक्षित तरीके से पकडक़र घने जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। वन विभाग ने ग्रामीणों, किसानों और सुबह-शाम टहलने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि अकेले खेत या जंगल की ओर न जाएं और बच्चों को भी सतर्क रखें।