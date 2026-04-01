Bear killed Baba: गुफा में घुसकर भालू ने साधु बाबा को मार डाला, 17 साल से घने जंगल में रहकर कर रहे थे तप

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक भरतपुर अंतर्गत ग्राम रेद स्थित बाघमाड़ा में शुक्रवार रात को दर्दनाक घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पिछले 17 साल से गांव से दूर गुफा में रह रहे बाबा को एक भालू ने मार (Bear killed Baba) डाला। गुफा में घुसकर भालू ने अपने पैने नाखूनों और दांतों से उन्हें नोंच दिया था। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना सुबह ग्रामीणों को हुई तो वे वहां पहुंच गए। सूचना पर वन विभाग व पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। फिर शव बरामद कर पीएम पश्चात अंतिम संस्कार किया गया।