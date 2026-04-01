18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Bear killed Baba: गुफा में घुसकर भालू ने साधु बाबा को मार डाला, 17 साल से घने जंगल में रहकर कर रहे थे तप

Bear killed Baba: एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक भरतपुर में हुई दर्दनाक घटना, खबर मिलते ही सुबह गुफा के बाहर लगी ग्रामीणों की भीड़, वन विभाग ने बरामद किया शव

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Apr 18, 2026

Bear killed baba

Cave where bear attack on baba (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक भरतपुर अंतर्गत ग्राम रेद स्थित बाघमाड़ा में शुक्रवार रात को दर्दनाक घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पिछले 17 साल से गांव से दूर गुफा में रह रहे बाबा को एक भालू ने मार (Bear killed Baba) डाला। गुफा में घुसकर भालू ने अपने पैने नाखूनों और दांतों से उन्हें नोंच दिया था। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना सुबह ग्रामीणों को हुई तो वे वहां पहुंच गए। सूचना पर वन विभाग व पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। फिर शव बरामद कर पीएम पश्चात अंतिम संस्कार किया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2009 में बाबा लोकराम (Bear killed Baba) कहीं से गांव आए थे। इसके बाद उन्होंने गांव से दूर पहाड़ी पर स्थित गुफा को अपना ठिकाना बनाया था। यहां वे 17 साल से तप कर रहे थे। यह इलाका घने जंगलों और वन्य जीवों की गतिविधियों के लिए जाना जाता है।

यहां गर्मी के मौसम में जंगली जानवर पानी की तलाश में गुफाओं और छायादार स्थानों की ओर रुख करते हैं। इसी बीच शुक्रवार की रात एक भालू ने गुफा में घुसकर बाबा को मार (Bear killed Baba) डाला। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

घटना की सूचना मिलते ही जनकपुर पुलिस और वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मामले (Bear killed Baba) में वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और भालू सहित अन्य प्राणियों की गतिविधियों पर नजर रखने फॉरेस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं। वहीं वन विभाग ने ग्रामीणों को समझाइश देकर कहा है कि जंगल में अकेले न जाएं और विशेष सतर्कता बरतें। किसी भी वन्यजीव की गतिविधि नजर आने पर तत्काल जानकारी दें।

बाघमाड़ा वन्यप्राणियों का विचरण क्षेत्र, पहली बार घटना

ग्रामीणों का कहना है कि बाघमाड़ा क्षेत्र में पहले भी भालुओं सहित अन्य वन्यप्राणी विचरण करते हैं। कई बार भालू सहित अन्य जंगली जानवर देखे गए हैं। लेकिन ऐसी घटना पहली बार सामने आई है।

घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि बीती रात एक भालू गुफा में पहुंच गया, जहां बाबा लोकराम रहते थे। भालू ने अचानक हमला (Bear killed Baba) कर दिया, जिससे बाबा की मौके पर मौत हो गई।

Bear killed Baba: एसडीओ बोले- भालू ने किया हमला

इस संबंध में जनकपुर के फॉरेस्ट एसडीओ उत्तम पैंकरा का कहना है कि बाघमाड़ा में भालू के हमले (Bear killed Baba) में एक बाबा की मौत हो गई है। मामले की आगे की प्रक्रिया व कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Private schools: शहर के इन 2 निजी स्कूलों पर छात्रों से वसूली गई फीस का 50 प्रतिशत लगेगा जुर्माना! अभिभावकों ने की थी ये शिकायतें
अंबिकापुर
Private schools

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 08:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Bear killed Baba: गुफा में घुसकर भालू ने साधु बाबा को मार डाला, 17 साल से घने जंगल में रहकर कर रहे थे तप

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

RTO High tech surveillance : आरटीओ विभाग की ये कैसी हाईटेक निगरानी! घर में खड़ी स्कूटी का 2300 रुपए का कटा चालान, मोबाइल में मैसेज देख उड़े होश

RTO High-tech surveillance
कोरीया

Water crisis: 1.59 करोड़ रुपए खर्च फिर भी पेयजल संकट, ढोढ़ी से पानी लाती हैं महिलाएं, वह भी पीने लायक नहीं

Water crisis
कोरीया

Illegal sand mining: खनिज विभाग ने नदी में आधी रात मारा छापा, रेत खनन में लगी चैन माउंटेन मशीन और 5 वाहन जब्त

Illegal sand mining
कोरीया

High Court order: लॉटरी सिस्टम से बनीं नगरपालिका अध्यक्ष, हारी उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, न्यायाधीश ने सुनाया ये फैसला

High court order
कोरीया

SECL viral video: एसईसीएल में अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ओवरटाइम ड्यूटी दिलाने 10-12 हजार और संडे को 2000 रुपए एक्सट्रा उगाही

SECL viral video
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.