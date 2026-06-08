Elephants killed 2 Man: गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में हाथियों ने 2 युवकों को कुचलकर मार डाला, सडक़ किनारे सो रहे थे दोनों

बैकुंठपुर। सरगुजा संभाग में हाथियों का उत्पात जारी है। इसी बीच कोरिया जिला स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सडक़ निर्माण कार्य में लगे 2 मजदूरों (Elephants killed 2 Man) को रविवार की रात हाथियों ने कुचलकर मार डाला। दोनों रात में सडक़ किनारे सो रहे थे। इसी दौरान हाथियों का दल वहां पहुंच गया और उनपर हमला कर दिया। हाथियों को देख अन्य मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि एक युवा मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगे की प्रक्रिया पूरी की।