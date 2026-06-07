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गैस सिलेंडर ब्लास्ट में SECL डिप्टी मैनेजर की मौत, कॉलोनी में पसरा मातम

Gas Cylinder Blast: कोरिया जिले के चरचा कॉलरी क्षेत्र में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट में SECL के डिप्टी मैनेजर के. वी. नंदन की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है।

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कोरीया

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Shradha Jaiswal

Jun 07, 2026

Cylinder Blast(photo-patrika)

Cylinder Blast(photo-patrika)

Gas Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शनिवार देर रात हुए एक भीषण हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। एसईसीएल चरचा कॉलरी क्षेत्र के चाइना ब्लॉक स्थित एक आवासीय क्वार्टर में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें एसईसीएल के डिप्टी मैनेजर के. वी. नंदन की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर जांच एवं राहत कार्य में जुट गए।

Gas Cylinder Blast: देर रात हुआ जोरदार धमाका

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब 11:30 बजे चाइना ब्लॉक स्थित क्वार्टर में अचानक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास के लोग दहशत में आ गए और घरों से बाहर निकल आए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विस्फोट के बाद कुछ देर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

मौके पर ही हुई डिप्टी मैनेजर की मौत

हादसे में एसईसीएल के डिप्टी मैनेजर के. वी. नंदन गंभीर रूप से प्रभावित हुए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उन्हें बचाने का मौका तक नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और राहत-बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचे।

गैस सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका

प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण गैस सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सकेगी। फिलहाल घटनास्थल को सुरक्षा घेरे में लेकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

फोरेंसिक और तकनीकी टीम जुटी जांच में

घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों और तकनीकी टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। टीम विस्फोट के कारणों, गैस रिसाव की संभावना और अन्य तकनीकी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

SECL परिवार में शोक की लहर

डिप्टी मैनेजर के. वी. नंदन एसईसीएल के अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते थे। उनकी अचानक हुई मौत की खबर से एसईसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई है। सहकर्मियों ने उन्हें एक कुशल, समर्पित और जिम्मेदार अधिकारी बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है।

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और परिचित भी घटनास्थल पहुंचे। अचानक हुए इस हादसे से परिवार सदमे में है। प्रशासन द्वारा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

जांच रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद हादसे के कारणों का खुलासा किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडरों के सुरक्षित उपयोग और नियमित जांच की आवश्यकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Updated on:

07 Jun 2026 03:03 pm

Published on:

07 Jun 2026 02:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / गैस सिलेंडर ब्लास्ट में SECL डिप्टी मैनेजर की मौत, कॉलोनी में पसरा मातम

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