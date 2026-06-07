गैस सिलेंडर ब्लास्ट में SECL डिप्टी मैनेजर की मौत, कॉलोनी में पसरा मातम

Gas Cylinder Blast: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शनिवार देर रात हुए एक भीषण हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। एसईसीएल चरचा कॉलरी क्षेत्र के चाइना ब्लॉक स्थित एक आवासीय क्वार्टर में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें एसईसीएल के डिप्टी मैनेजर के. वी. नंदन की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। घटना के बाद पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर जांच एवं राहत कार्य में जुट गए।