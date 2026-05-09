Maternal Death in Korba: यहां डॉक्टर नहीं है कहते हुए जच्चा-बच्चा को छोड़कर चली गई नर्स, महिला की मौत से स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल

मृतका का पति अनिल कुमार ने बताया कि रात मेंं संगीता को लेकर चैनपुर के सब हेल्थ सेंटर पहुंचे तो नर्स नहीं मिली। घर जाकर बुलाकर ले आए। डिलेवरी के बाद नर्स फिर सोने के लिए घर चली गई। शुक्रवार सुबह भी नहीं पहुंची। उसे बुलाने के लिए दोबारा गए। आते ही उसने संगीता को हरदीबाजार रेफर कर दिया। हरदीबाजार हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं थे। हमे संगीता को मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए कहा गया। यहां पहुंचे- पहुंचे संगीता की हालत खराब हो गई थी। उसने दम तोड़ दिया।