19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गरियाबंद

नहीं बदला छत्तीसगढ़..? 17 KM खाट पर ढोया मरीज, गरियाबंद में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल

Chhattisgarh News: सरकारें बदल गई.. कई घोषणाएं हो गई लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हालात नहीं बदले। मैनपुर में सच्चाई को उजागर करने वाली तस्वीर सामने आई है..

2 min read
Google source verification

गरियाबंद

image

Chandu Nirmalkar

Mar 19, 2026

Chhattisgarh News, gariband news

गरियाबंद में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh News: गरियाबंद जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है, जिसने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। मैनपुर क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम भालूडिग्गी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते एक गंभीर मरीज को ग्रामीणों ने बांस की खाट पर करीब 17 किलोमीटर तक पहाड़ी और घने जंगलों के रास्ते ढोकर अस्पताल तक पहुंचाया।

Chhattisgarh News: स्वास्थ्य सुविधा का बुरा हाल

जानकारी के मुताबिक, राजीव गांधी गोद ग्राम कुल्हाड़ीघाट के आश्रित ग्राम भालूडिग्गी निवासी मन्नू राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने मजबूरी में खाट को कांवर की तरह तैयार किया और दुर्गम रास्तों से पैदल चलते हुए उसे कुल्हाड़ीघाट तक लाए। आरोप है कि यहां भी समय पर सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने पर इसके बाद निजी वाहन से पहले मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र और फिर हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल गरियाबंद रेफर किया गया।

सच्चाई उजागर करती तस्वीर

यह घटना न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आज भी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं कितनी दूर हैं। एक ओर सरकार मुफ्त इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी सच्चाई कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है।

इस मामले में क्षेत्रीय विधायक जनकराम ध्रुव ने भी सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सड़क, शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई बार मांग और प्रदर्शन किए गए, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

सेवा में बरती लापरवाही

वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यू. एस. नवरत्न का कहना है कि संबंधित गांव बेहद दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जहां सड़क और नेटवर्क की समस्या है। उन्होंने कहा है कि यदि पीड़ितों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया है और उन्हें किसी तरह से रिस्पांस नहीं देते हुए सेवा में लापरवाही बरती गई है, तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर पर मांग भी की गई है।

जिला अस्पताल में उपचार

मामले में डॉ. हरीश चौहान से जानकारी लेने पर बताया कि मनू राम को लगभग डेढ़ बजे दोपहर में भर्ती किया गया। उनका मामला स्ट्रोक का है और दाहिने साइड लकवा मार चुका है। चिकित्सकों की टीम मरीज को उचित उपचार प्रदान कर रही है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? क्या यह सिस्टम की नाकामी है या जिम्मेदारों की लापरवाही? और आखिर कब बदलेगी इन दूरस्थ गांवों की तस्वीर?

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 06:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / नहीं बदला छत्तीसगढ़..? 17 KM खाट पर ढोया मरीज, गरियाबंद में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather: छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट, एक घंटे तक हुई भारी ओलावृष्टि, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

CG Weather: छत्तीसगढ़ में मौसम ने बदली करवट, एक घंटे तक हुई भारी ओलावृष्टि, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी
गरियाबंद

CG News: घटारानी मंदिर में लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक

CG News: घटारानी मंदिर में लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक
गरियाबंद

Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक करें आवेदन

Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक करें आवेदन
गरियाबंद

CG News: बैंक में जमा हो रही पेंशन, फिर भी भीख मांगने को मजबूर दृष्टिबाधित जयराम… आखिर क्या है वजह? जानें

बैंक में जमा हो रही पेंशन, फिर भी भीख मांगने को मजबूर दृष्टिबाधित जयराम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
गरियाबंद

सरकारी दफ्तर के पास खड़ी कार में भीषण आग

CG News: सरकारी दफ्तर के पास खड़ी कार में भीषण आग, कुछ ही देर में जलकर खाक(photo-patrika)
गरियाबंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.