CG News: जलती चिता की चिंगारी से भड़की आग, ग्रामीण का घर जलकर राख

आग लगने के समय घर में मौजूद उमेश सिंह और उनके दो बच्चों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उस वक्त उनकी पत्नी घर पर नहीं थीं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, घर के अंदर रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, जरूरी दस्तावेज और नकदी सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते पूरा कच्चा मकान जलकर राख हो गया और परिवार बेघर हो गया। घटना के बाद गांव के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती गई। सीमित संसाधनों और पानी की कमी के कारण ग्रामीण आग पर काबू नहीं पा सके।