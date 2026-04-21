Lightning Strike Death: अचानक बदले मौसम ने मचाई तबाही, आकाशीय बिजली गिरने से 9 मवेशियों की मौत

इस दर्दनाक हादसे में लच्छू राम माड़वी के 5, दासुराम ओयाम के 2 और विक्रम जायसवाल के 2 मवेशियों की जान चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए मवेशी सिर्फ पशु नहीं, बल्कि आजीविका का मुख्य आधार होते हैं। खेती-किसानी के साथ-साथ दूध उत्पादन और अन्य कार्यों में यही मवेशी परिवार की आर्थिक रीढ़ होते हैं। ऐसे में एक ही झटके में इतनी बड़ी क्षति होना उनके लिए गहरा सदमा और आर्थिक संकट लेकर आया है।