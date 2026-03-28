CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ में IFS अफसरों के तबादले, पांच वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

अचानकमर टाइगर रिजर्व जैसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। जैव विविधता से समृद्ध इस क्षेत्र में बाघ सहित कई दुर्लभ प्रजातियों का निवास है, ऐसे में प्रभावी नेतृत्व और बेहतर प्रबंधन बेहद आवश्यक है। नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों से संरक्षण कार्यों को और सशक्त बनाने तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है।