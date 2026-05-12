12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

मोदी की सलाह पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पलटवार, बोली- ‘समाधान नहीं, बचत का संदेश दे रही सरकार’

Congress Attacks Modi: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री मोदी की ‘कम उपयोग’ अपील पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को बचत की सलाह देना सरकार की जिम्मेदारी से बचना है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

May 12, 2026

PM की सलाह पर कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेस (photo source- Patrika)

PM की सलाह पर कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेस (photo source- Patrika)

Congress Attacks Modi: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश पहले से महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार समाधान देने के बजाय लोगों को कम खर्च करने की सलाह दे रही है।

Congress Attacks Modi: “जनता को बचत की सलाह, सरकार जिम्मेदारी से बच रही”

दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों से उर्वरक कम उपयोग करने, महिलाओं से रसोई गैस और तेल बचाने, कर्मचारियों से ‘वर्क फ्रॉम होम’ अपनाने और आम लोगों से सोना व विदेश यात्राएं कम करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय जनता पर बोझ डाल रही है।

खाद संकट के बीच किसानों को सलाह पर सवाल

कांग्रेस ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के लिए करीब 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ 51 हजार मीट्रिक टन खाद ही समितियों तक पहुंची है। ऐसे में किसानों को खाद कम इस्तेमाल करने की सलाह देना उनकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

‘वर्क फ्रॉम होम’ हर किसी के लिए संभव नहीं

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश की बड़ी आबादी फील्ड जॉब, छोटे व्यापार, ठेला-फेरी और दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। ऐसे लोगों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ जैसी सलाह व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जमीनी हकीकत से दूर सोच है।

रसोई और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर निशाना

कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2013 और 2026 के दामों की तुलना करते हुए कहा कि आटा, दाल, तेल, दूध, गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। पार्टी का आरोप है कि महंगाई से पहले ही परेशान जनता को अब और बचत करने की सलाह दी जा रही है।

Congress Attacks Modi: विदेश यात्राओं पर भी उठाए सवाल

दीपक बैज ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और सरकारी खर्च पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर ईंधन बचाने की जरूरत है, तो इसकी शुरुआत नेताओं के बड़े काफिलों और सरकारी खर्चों से होनी चाहिए।

“सरकार संकट संभालने में विफल”

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट को संभालने में विफल रही है। पार्टी ने कहा कि पिछले कई वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा और तेल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 May 2026 06:58 pm

Published on:

12 May 2026 06:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मोदी की सलाह पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पलटवार, बोली- ‘समाधान नहीं, बचत का संदेश दे रही सरकार’

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Police: नई पहचान, नई जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ में 8 ट्रांसजेंडर अब संभालेंगे पुलिस की कमान

Chhattisgarh police
रायपुर

Chhattisgarh Nursing Staff: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा, नर्सिंग स्टाफ को मिला नया पहचान

नर्सिंग स्टाफ को मिला नया सम्मान (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में कल IPL का महामुकाबला, प्लेऑफ की जंग में आमने-सामने RCB और KKR

रायपुर में कल IPL का महामुकाबला, प्लेऑफ की जंग में आमने-सामने RCB और KKR(photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh News: रायपुर नगर निगम के टैंकर टेंडर पर घोटाले का आरोप, 2.23 करोड़ के भुगतान पर उठे सवाल

रायपुर नगर निगम में टैंकर घोटाला (photo source- Patrika)
रायपुर

NEET UG 2026 Cancelled: नीट पेपर रद्द होने से छत्तीसगढ़ में हड़कंप, 42 हजार से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में!

NEET UG 2026 Cancelled (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.