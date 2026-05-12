मोदी की सलाह पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पलटवार, बोली- ‘समाधान नहीं, बचत का संदेश दे रही सरकार’

Congress Attacks Modi: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश पहले से महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार समाधान देने के बजाय लोगों को कम खर्च करने की सलाह दे रही है।