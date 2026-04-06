Lightning Cattle Death: आकाशीय बिजली से 5 मवेशियों की मौत, तेज अंधड़ से उड़ी छतें, बेघर हुए कई परिवार

तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कोनगुड़ स्थित बालक छात्रावास की छत उड़ गई और स्कूल के सांस्कृतिक भवन का शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। गांव के करीब 15 से 20 घरों की छतें पूरी तरह उड़ गईं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घसियाराम उसेंडी (1 बैल, 1 गाय), नागेश मरकाम (1 बैल, 1 गाय) और धन सिंह गोटा (1 बैल) को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राजस्व और कृषि विभाग की टीम भेजकर नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावितों को आरबीसी 6-4 के तहत शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है।