6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

Lightning Cattle Death: आकाशीय बिजली से 5 मवेशियों की मौत, तेज अंधड़ से उड़ी छतें, बेघर हुए कई परिवार

Lightning Cattle Death: आकाशीय बिजली, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि से 5 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि कई घर और सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 06, 2026

कुदरत का कहर: 5 मवेशियों की मौत (photo source- Patrika)

कुदरत का कहर: 5 मवेशियों की मौत (photo source- Patrika)

Lightning Cattle Death: शनिवार दोपहर बाद फरसगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत कोनगुड़ में तेज अंधड़, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा में 5 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि सरकारी भवनों सहित ग्रामीणों के कई घर क्षतिग्रस्त हो गए।

Lightning Cattle Death: आकाशीय बिजली की चपेट में हुआ बड़ा नुकसान

तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कोनगुड़ स्थित बालक छात्रावास की छत उड़ गई और स्कूल के सांस्कृतिक भवन का शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया। गांव के करीब 15 से 20 घरों की छतें पूरी तरह उड़ गईं, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घसियाराम उसेंडी (1 बैल, 1 गाय), नागेश मरकाम (1 बैल, 1 गाय) और धन सिंह गोटा (1 बैल) को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राजस्व और कृषि विभाग की टीम भेजकर नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावितों को आरबीसी 6-4 के तहत शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है।

’’यह हमारे गांव के लिए एक बड़ी आपदा है। सरकारी भवनों से लेकर गरीबों के सिर से छत छिन गई है। हमने प्रशासन को इसकी सूचना दी है और मांग करते हैं कि तत्काल राहत कार्य शुरू किया जाए।’’ सियाबती मरकाम, सरपंच

किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

मवेशियों की मौत के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में भी भारी तबाही हुई है। सरपंच प्रतिनिधि के अनुसार, पंचायत के कई मक्का और धान उत्पादक किसानों को इस बेमौसम मार से भारी नुकसान पहुँचा है। कइयों की तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे अन्नदाता आर्थिक रूप से टूट गया है।

Lightning Cattle Death: स्तर में मौसम का बदलता मिजाज

छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर संभाग में बीते कुछ वर्षों से मौसम के पैटर्न में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। गर्मी के मौसम में अचानक तेज आंधी, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं बढ़ी हैं। यह बदलाव कृषि और ग्रामीण जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

आकाशीय बिजली और ग्रामीण जोखिम

ग्रामीण क्षेत्रों में खुले खेत, कच्चे मकान और पशुधन पर निर्भरता अधिक होने के कारण आकाशीय बिजली का खतरा ज्यादा होता है। हर साल राज्य में कई लोग और मवेशी इसकी चपेट में आते हैं। कोनगुड़ की घटना भी इसी खतरे की एक कड़ी है, जहां एक ही दिन में कई पशुओं की जान चली गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Apr 2026 04:33 pm

Published on:

06 Apr 2026 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Lightning Cattle Death: आकाशीय बिजली से 5 मवेशियों की मौत, तेज अंधड़ से उड़ी छतें, बेघर हुए कई परिवार

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Masora Reservoir: सिटी बजाने वाली बत्तखों से गुलजार मसोरा जलाशय, इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

मसोरा जलाशय (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Farming News: बदलते बस्तर की नई तस्वीर, ‘ब्लैक गोल्ड’ की हुई शुरुआत, आदिवासी किसानों के लिए नई राह

रसन ने तोड़ी पहली काली मिर्च की फसल (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Road Accident: NH-30 पर 5 घंटे में दो बड़े हादसे, 6 ट्रक आपस में भिड़े, 4 घायल

एनएच-30 पर 5 घंटे में दो बड़े हादसे (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Crime News: मक्के के खेत की आड़ में फल-फूल रही थी गांजे की खेती, 686 पौधे जब्त, पुलिस ने 2 आरोपी को दबोचा

दोनों आरोपियों से कुल 686 नग मिला पौधा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोंडागांव

Viral Wedding: एक दूल्हा, दो दुल्हनें… एक ही मंडप में लिए सात फेरे, सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी

बस्तर में अनोखी शादी (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.