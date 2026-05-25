अब शादी में नहीं बजेगा DJ, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

DJ Ban in wedding: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में हल्बा समाज ने अपनी पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। समाज की समीक्षा बैठक में शादी समारोहों में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। समाज के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि आधुनिकता के नाम पर पारंपरिक रीति-रिवाजों को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा और सामाजिक नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। कोपरा स्थित सामाजिक भवन में आयोजित बैठक में कई गांवों के समाज प्रतिनिधि, युवक-युवतियां और वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। बैठक में सामाजिक अनुशासन, परंपरा संरक्षण और नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने पर विशेष चर्चा की गई।