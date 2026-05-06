Chhattisgarh Road Development: ग्रामीण इलाकों को बड़ी सौगात! सड़कों के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, राज्य शासन की नीतियों के चलते बस्तर अब माओवाद से मुक्त हुआ है और अब तेजी से विकास कार्य शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में क्षेत्र में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।मंत्री ने कहा कि, राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत प्रति माह 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।