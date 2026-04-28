CG Land Scam: सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा, नहर नालियों का हो रहा सौदा

जलसंसाधन कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सुरडोंगर जलाशय और उससे जुड़ी सिंचाई नहर-नालियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। जिन नहरों के जरिए कभी खेती के लिए पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, उनका आज नामोनिशान मिट चुका है। जानकार बताते हैं कि इन नहरों के निर्माण के लिए विभाग ने किसानों को मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहित की थी। लेकिन अब वही जमीन अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार हो गई है।