28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

CG Land Scam: सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा, नहर नालियों का हो रहा सौदा

Chhattisgarh Land Scam: केशकाल में जल संसाधन विभाग की बेशकीमती भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण सामने आया है। अनुविभागीय अधिकारी के आवास से लेकर जलाशयों और नहर-नालियों तक कब्जा कर जमीन को बेचा जा रहा है।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 28, 2026

सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा (photo source- Patrika)

सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा (photo source- Patrika)

CG Land Scam: केशकाल स्थित जलसंसाधन अनुविभाग मुख्यालय में विभागीय जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण ने अब गंभीर रूप ले लिया है। हालात ऐसे हैं कि विभाग की कीमती संपत्तियां धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी इस पर या तो मौन हैं या असहाय नजर आ रहे हैं।

CG Land Scam: विभागीय जमीन पर तेजी से बढ़ रहा कब्जा

जल संसाधन विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका है। अनुविभागीय अधिकारी के आवास से लेकर प्रमुख जलाशयों और सिंचाई नहर-नालियों तक कब्जा कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी के आवास परिसर के भीतर भी शेड बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जो सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

सुरडोंगर जलाशय और नहरें भी अतिक्रमण की चपेट में

जलसंसाधन कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सुरडोंगर जलाशय और उससे जुड़ी सिंचाई नहर-नालियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। जिन नहरों के जरिए कभी खेती के लिए पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, उनका आज नामोनिशान मिट चुका है। जानकार बताते हैं कि इन नहरों के निर्माण के लिए विभाग ने किसानों को मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहित की थी। लेकिन अब वही जमीन अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार हो गई है।

भूमाफियाओं की नजर, जमीन की हो रही बिक्री

सूखी और कचरे से भरी पड़ी नहर नालियां अब भूमाफियाओं के लिए कमाई का जरिया बन गई हैं। ये लोग सरकारी जमीन को हजारों रुपए प्रति फीट के हिसाब से बेच रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई अनभिज्ञ लोग इस जमीन को खरीदकर पक्के मकान तक बना रहे हैं, जिससे भविष्य में कानूनी विवाद और भी बढ़ सकते हैं।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता पर उठ रहा है। इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध बिक्री के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में सरकारी संपत्तियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा।

नगरवासियों की मांग: जमीन का हो सही उपयोग

नगरवासियों ने जनहित में मांग की है कि जिन नहर-नालियों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है, उन्हें नगर पंचायत केशकाल को हस्तांतरित कर दिया जाए। उनका सुझाव है कि इन जमीनों पर सड़क निर्माण कर आवागमन को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

CG Land Scam: विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या के समाधान के लिए तीन स्तर पर काम जरूरी है:

  • अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई
  • सरकारी जमीन की स्पष्ट सीमांकन और सुरक्षा
  • अनुपयोगी संपत्तियों का जनहित में पुनः उपयोग

केशकाल में जलसंसाधन विभाग की जमीन पर बढ़ता अतिक्रमण केवल एक स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और संसाधनों के दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण है। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो सरकारी जमीन पूरी तरह भूमाफियाओं के कब्जे में चली जाएगी। अब जरूरत है—सख्त कदम, स्पष्ट नीति और जवाबदेही तय करने की।

ये भी पढ़ें

CG News: जल संसाधन विभाग में अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को, बिलासपुर में 38,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल
बिलासपुर
केमिस्ट भर्ती परीक्षा (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 01:44 pm

Published on:

28 Apr 2026 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG Land Scam: सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा, नहर नालियों का हो रहा सौदा

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Bus Accident: NH-30 पर बस पलटने से मची चीख-पुकार, यात्री का हाथ कटा, चालक समेत 3 गंभीर

कोंडागांव में हुआ दुर्घटनाग्रस्त (photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Politics: महिला आरक्षण पर सियासत तेज! लता उसेंडी का विपक्ष पर हमला, BJP का देशव्यापी अभियान शुरू

महिला आरक्षण पर सियासत तेज (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Chhattisgarh News: पत्थरों में गूंज रही आस्था की साधना, बस्तर में अरविंद नामदेव रच रहे नई कहानी, जानिए कैसे

बस्तर में आस्था को नया आकार दे रहे मूर्तिकार अरविंद नामदेव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

कोंडागांव के NH-30 पर भीषण हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 12 से अधिक यात्री घायल, मची चीख-पुकार

महिंद्रा बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोंडागांव

अर्धनग्न हालत में मिली कारोबारी की लाश, खून से सनी मिली बाइक, 11 अप्रैल से थे लापता

kondagaon murder case, crime news,
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.