Road Construction Corruption: PMGSY में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व विधायक ने मौके पर जांच कर खोली पोल

Road Construction Corruption: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बने सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों के आरोप व खबर प्रकाशित होने के बाद पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने मर्दापाल क्षेत्र के कुदूर और तुमडीवाल इलाके का दौरा कर सडक़ की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। दौरे से पहले ही कथित रूप से सडक़ की अनियमिता छुपाने की कोशिशें भी सामने आई हैं।