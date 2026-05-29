कोंडागांव में पूर्वजों की कब्र पर ईंट प्लांट! आदिवासी समाज में भारी आक्रोश, बोले- जिंदा तो छोड़ो, मरने के बाद भी जगह नहीं

दरअसल मामला माकड़ी विकासखण्ड के पंचायत माकड़ी का ही है जहां एचपी पेट्रोल पंप के पीछे तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन पर अपना पट्टा होने की बात कहते हुए बिरस/गौतम साहू के द्वारा ईट प्लान्ट स्थापित किया गया है। जबकि गोंडवाना समाज माकड़ी का यह दावा है कि, इस जमीन पर पीढ़ी से चली रह परंपरा और रीति- रिवाज के साथ वे अपने पूर्वजों का कफन दफन करते आ रहे हैं। जिनके मठ आज भी यहां पर मौजूद हैं वहीं कुछ मठ को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है तो कुछ को मुरुम- मिट्टी डालकर और नीचे दबा दिया गया। जिससे समाज आक्रोशित हो उठा है।