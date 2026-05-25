पहले उल्टियां, फिर मची अफरा-तफरी… जात्रा के भोज के बाद एक की मौत, 26 अस्पताल में भर्ती

Kondagaon Food Poisoning: कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड स्थित तमरावंद गांव में जात्रा पर्व के दौरान आयोजित सामूहिक भोज उस वक्त मातम में बदल गया, जब खाना खाने के बाद एक-एक कर लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां और बेचैनी की शिकायत के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए 26 महिला, पुरुष और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। वहीं कई लोगों का इलाज अब भी जारी है।