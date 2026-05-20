Food Poisoning Case: गुपचुप खाने से 8 लोगों की बिगड़ी तबीयत, फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार, 3 साल के मासूम की हालत गंभीर

Food Poisoning Case: बेमेतरा जिले के स्थानीय बाजार चौक स्थित एक गुपचुप कॉर्नर में ठेले का स्वाद चखना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। गुपचुप खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त, तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम खण्डसरा के गुपचुप कॉर्नर से गुपचुप खाने के बाद बीते 16 और 17 मई को अचानक लोगों की तबीयत बिगडऩे लगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खण्डसरा में कुल 8 मरीजों को बीमार हालत में दाखिल कराया गया।