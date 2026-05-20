Iran us war: युद्ध का असर से राॅ मटेरियल सप्लाई प्रभावित, बुखार पेन किलर समेत अन्य दवाएं हो सकती हैं महंगी

दवा कारोबारियों के अनुसार, दुकानदार सबसे ज्यादा मुनाफा जेनेरिक दवाइयों पर कमा रहे हैं। एमआरपी में 72 फीसदी छूट देने के बावजूद दुकानदार काफी मुनाफा में रहता है। उदाहरण के तौर पर बताया कि मोंटेलुकास्ट टैबलेट की कीमत 299 रुपए है। 72 फीसदी छूट देने पर यह 84 रुपए में ग्राहकों को मिल रही है। जबकि यही दवा रेडक्रास मेडिकल स्टोर में 35 रुपए में मिल जाती है। धनवंतरी मेडिकल स्टोर में दवा सस्ती पड़ती है, लेकिन रेडक्रास से नहीं। रेडक्रास मेडिकल स्टोर में नो प्रोफिट नो लॉस के अनुसार दवाइयां बेची जा रही हैं। जबकि धनवंतरी में मुनाफाखोरी जोरों पर है। यहां जिसमें मुनाफा का मार्जिन कम हो, वे दवाइयां नहीं बेची जा रही हैं।