CG Raid News: एक साथ 7 ठिकानों पर छापा, कबाड़ी कारोबारियों में मचा हड़कंप, 32 लाख का माल जब्त

वहीं कोतवाली क्षेत्रांतर्गत लखोली स्थित मोहम्मद अनीश की दुकान पर टीम ने लगभग 500 किलोग्राम लोहे का पाइप, वाहनों के नंबर प्लेट, खाली गैस सिलेंडर आदि 1 लाख रुपये का सामान जप्त किया। थाना सोमनी के ग्राम जोरातराई स्थित अल्ताफ हुसैन के यार्ड से टीम ने ट्रक में भरा लगभग 15 लाख रुपये का लोहे का पाइप, एंगल, राड और विभिन्न वाहन पार्ट्स जप्त किए। सीएसपी वैशाली जैन के नेतृत्व में थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कैलाश नगर स्थित मुस्ताक बिबा की दुकान से एल्युमिनियम के पाइप, डीजल एवं पानी पंप के इंजन और लोहे का वाइब्रेटर मशीन सहित 1 लाख रुपये के उपकरण बरामद हुए।