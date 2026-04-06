Liquor Seized: दंतेवाड़ा में अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद, छापेमारी में 2.53 लाख की शराब जब्त, आरोपी फरार

2 लाख की 35 पेटी शराब जब्त (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Liquor Seized: दंतेवाड़ा जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्राम पातररास में सूने मकान पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर अवैध कारोबार की कमर तोडऩे की दिशा में अहम कदम उठाया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पातररास पटवारी कॉलोनी के आगे स्थित एक मकान में भारी मात्रा में अवैध शराब डंप कर रखी गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम ने बिना देर किए मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही एक संदिग्ध व्यक्ति जंगल की ओर भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है।
मौके पर खड़ी एक स्कूटी और मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद पुलिस ने मकान के कमरे की तलाशी ली, जहां से कुल 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 2 लाख 53 हजार 200 रुपए बताई जा रही है, जो इस कार्रवाई को और महत्वपूर्ण बनाती है।
फरार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।
इस पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक राजेश कुमार, सहायक उपनिरीक्षक गुरुवंता बर्गे, नरेंद्र भारती, आरक्षक मनोज नेगी और कमलेश कोमरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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