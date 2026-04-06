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दंतेवाड़ा

Liquor Seized: दंतेवाड़ा में अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद, छापेमारी में 2.53 लाख की शराब जब्त, आरोपी फरार

Liquor Seized: दंतेवाड़ा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सूने मकान से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पातररास क्षेत्र में की गई इस छापेमारी में 35 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 2.53 लाख रुपए आंकी गई है।

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दंतेवाड़ा

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Khyati Parihar

Apr 05, 2026

2 लाख की 35 पेटी शराब जब्त (फोटो सोर्स- पत्रिका)

2 लाख की 35 पेटी शराब जब्त (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Liquor Seized: दंतेवाड़ा जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्राम पातररास में सूने मकान पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर अवैध कारोबार की कमर तोडऩे की दिशा में अहम कदम उठाया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

Liquor Seized: 2 लाख की 35 पेटी शराब जब्त

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पातररास पटवारी कॉलोनी के आगे स्थित एक मकान में भारी मात्रा में अवैध शराब डंप कर रखी गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम ने बिना देर किए मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही एक संदिग्ध व्यक्ति जंगल की ओर भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है।

मौके पर खड़ी एक स्कूटी और मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद पुलिस ने मकान के कमरे की तलाशी ली, जहां से कुल 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 2 लाख 53 हजार 200 रुपए बताई जा रही है, जो इस कार्रवाई को और महत्वपूर्ण बनाती है।

आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

फरार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 36 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक राजेश कुमार, सहायक उपनिरीक्षक गुरुवंता बर्गे, नरेंद्र भारती, आरक्षक मनोज नेगी और कमलेश कोमरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

05 Apr 2026 07:06 pm

Published on:

05 Apr 2026 07:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Liquor Seized: दंतेवाड़ा में अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद, छापेमारी में 2.53 लाख की शराब जब्त, आरोपी फरार

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