Kirandul Project: बस्तर की किरंदुल परियोजना को राष्ट्रीय पहचान, CSR अवार्ड में मिला गोल्ड

Kirandul Project: एनएमडीसी की बैलाडीला आयरन ओर माइंस, किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण उन्नयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 12वें सीएसआर इंडिया अवार्ड 2026 में गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। यह सम्मान ‘सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण उन्नयन’ श्रेणी के अंतर्गत दिया गया, जिससे पूरे परियोजना क्षेत्र में खुशी की लहर है। यह पुरस्कार 13 मई 2026 को नई दिल्ली के रेडिसन ब्लू द्वारका में ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया।