CG News: दंतेवाड़ा के किरंदुल में 1.22 करोड़ की जल योजना शुरू, लोगों में जगी नई उम्मीद

जल परियोजना का शुभारंभ (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के औद्योगिक नगर किरंदुल में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी पहल की शुरुआत हुई है। नगर पालिका परिषद किरंदुल के वार्ड क्रमांक 02 में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से डी.आई. (डकटाइल आयरन) पाइपलाइन विस्तार कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया गया। यह परियोजना लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से तैयार की जाएगी, जिसे 15वें वित्त आयोग मद के तहत स्वीकृति मिली है।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत रामाबूटी झरना क्षेत्र से मुख्य जल टंकी तक नई और सुदृढ़ पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वार्डवासियों को स्वच्छ, नियमित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है। लंबे समय से जल संकट झेल रहे इस इलाके के लोगों के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण उम्मीद के रूप में देखी जा रही है। भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक चैतराम अटामी उपस्थित रहे, जिन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ कार्य का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेंद्र सिंह, जनप्रतिनिधि, पार्षदगण और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पाइपलाइन परियोजना से वार्ड क्रमांक 02 में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचे और इसके लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं।
वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि परिषद शहर के हर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि डी.आई. पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालीन और टिकाऊ बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में भी पानी की समस्या उत्पन्न न हो। गौरतलब है कि बैलाडीला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित रामाबूटी झरना वर्षों से किरंदुल क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत रहा है। इसी स्रोत से शहर की बड़ी आबादी की प्यास बुझाई जाती रही है। हालांकि, पुरानी पाइपलाइन और बढ़ती आबादी के कारण जल आपूर्ति में बाधाएं आ रही थीं, जिन्हें दूर करने के लिए इस नई योजना को लागू किया जा रहा है।
हालांकि, योजना का भूमिपूजन गर्मी के मौसम से पहले कर दिया गया है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ लोगों को कब तक मिलेगा, यह पूरी तरह निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। स्थानीय लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि कार्य समय पर पूरा हो और उन्हें जल्द से जल्द नियमित जल आपूर्ति मिल सके। इस कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशिभूषण महापात्र सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। कुल मिलाकर, यह परियोजना किरंदुल के लिए एक अहम कदम है, जो आने वाले समय में शहर की पेयजल व्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
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