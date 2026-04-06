CG News: दंतेवाड़ा के किरंदुल में 1.22 करोड़ की जल योजना शुरू, लोगों में जगी नई उम्मीद

वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष रूबी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि परिषद शहर के हर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि डी.आई. पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालीन और टिकाऊ बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में भी पानी की समस्या उत्पन्न न हो। गौरतलब है कि बैलाडीला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच स्थित रामाबूटी झरना वर्षों से किरंदुल क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत रहा है। इसी स्रोत से शहर की बड़ी आबादी की प्यास बुझाई जाती रही है। हालांकि, पुरानी पाइपलाइन और बढ़ती आबादी के कारण जल आपूर्ति में बाधाएं आ रही थीं, जिन्हें दूर करने के लिए इस नई योजना को लागू किया जा रहा है।