29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दंतेवाड़ा

Dantewada Heritage: दंतेवाड़ा की धरती से निकला इतिहास का खजाना, संस्कृति मंत्रालय की बड़ी खोज

Chhattisgarh Historical Discoveries: ज्ञानभारतम् मिशन के तहत दंतेवाड़ा जिले में ऐतिहासिक सफलता मिली है। व्यापक सर्वेक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण प्राचीन शिलालेख और दुर्लभ पांडुलिपियां खोजी गई हैं, जो बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पहचान देंगी।

2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Laxmi Vishwakarma

May 29, 2026

Dantewada Heritage

ज्ञानभारतम् मिशन की बड़ी सफलता (photo source- Patrika)

Dantewada Heritage: भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञानभारतम् मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। जिले में व्यापक सर्वेक्षण के दौरान कई अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन शिलालेख और दुर्लभ पांडुलिपियां खोजी गई हैं। ये खोजें बस्तर क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास, प्राचीन लिपियों और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित करने में मील का पत्थर साबित होंगी।

Dantewada Heritage: ’प्राचीन शिलालेखों और पांडुलिपियों ने खोले बस्तर के गौरवशाली अतीत के द्वार’

वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी ऐतिहासिक जड़ों को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा।

’शिक्षकों और अधिकारियों की टीम कर रही है जमीनी सर्वे’

दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में जिले में इस मिशन का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला नोडल अधिकारी एवं एसडीएम के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर्स, विकासखंड स्तरीय नोडल अधिकारियों और संकुल स्तर के शिक्षकों की एक विशेष टीम लगातार जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का गहन सर्वेक्षण कर रही है।

’सर्वेक्षण में अब तक मिलीं ये बहुमूल्य धरोहरें’

सर्वेक्षण दल को अब तक कुल 5 प्राचीन शिलालेख और 2 महत्वपूर्ण पांडुलिपियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें समलूर का शिव मंदिर में 11वीं शताब्दी का एक दुर्लभ तेलुगु शिलालेख और इसी कालखंड का एक देवनागरी शिलालेख मिला है। इसके अलावा मंदिर परिसर से ही 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य की देवनागरी लिपि में लिखित एक प्राचीन पांडुलिपि भी बरामद हुई है।

बारसूर का मामा-भांजा मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध इस मंदिर से 1060 से 1068 ईस्वी कालखंड का एक बेहद महत्वपूर्ण तेलुगु शिलालेख मिला है। दंतेश्वरी मंदिर (दंतेवाड़ा) में 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के दो प्राचीन शिलालेख मिले हैं। इन शिलालेखों की खास बात यह है कि इनमें तेलुगु और देवनागरी, दोनों ही लिपियों का मिश्रित प्रयोग देखने को मिलता है।

Dantewada Heritage: ’बस्तर की ऐतिहासिक महत्ता’

ये नई कड़ियां इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं कि बस्तर क्षेत्र प्राचीन काल से ही ज्ञान, लिपि, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं का एक वैश्विक केंद्र रहा है। आंवराभाटा क्षेत्र में एक बेहद दुर्लभ ताड़पत्र पांडुलिपि मिली है। प्रारंभिक आकलनों के अनुसार यह करीब 150 से 300 वर्ष पुरानी है और इसमें ओडिया लिपि का उपयोग किया गया है।

वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा इन सभी अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों के वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलाइजेशन, दस्तावेजीकरण और आगे के गहन अध्ययन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। ज्ञानभारतम् मिशन के इन प्रयासों से दंतेवाड़ा का छिपा हुआ गौरवशाली इतिहास अब दुनिया के सामने आ रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 May 2026 02:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / Dantewada Heritage: दंतेवाड़ा की धरती से निकला इतिहास का खजाना, संस्कृति मंत्रालय की बड़ी खोज

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

लोन के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी! ग्रामीण के खाते से 9.5 लाख गायब, बैंक कर्मचारी ने ही रची पूरी साजिश

Axis Bank Fraud Case
दंतेवाड़ा

Kirandul Project: बस्तर की किरंदुल परियोजना को राष्ट्रीय पहचान, CSR अवार्ड में मिला गोल्ड

Kirandul Project
दंतेवाड़ा

Chhattisgarh Politics: महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, पेट्रोल-डीजल कीमतों पर उठाए सवाल

Chhattisgarh Politics
दंतेवाड़ा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के लावा गांव में पहली बार पहुंचेगी स्वच्छ पेयजल सुविधा, प्यासे नहीं रहेंगे बैलाडीला पहाड़ी के लोग, खनन कार्य शुरू

Chhattisgarh News
Patrika Special News

Govt Medical College: दंतेवाड़ा में खुलेगा शासकीय मेडिकल कॉलेज, 50 सीटों पर छात्रों को मिलेगा MBBS में प्रवेश

Govt Medical College
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.