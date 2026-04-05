IPL Betting Racket Busted: ‘साईं ऐप’ से हर बॉल पर लाखों का दांव, फार्महाउस में चल रहा था हाईटेक सट्टा, पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक में 7 गिरफ्तार

एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश और एएसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में सायबर सेल, थाना घुमका, बसंतपुर और लालबाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। शनिवार को प्रेसवार्ता में एएसपी ने खुलासा किया कि आरोपियों ने मोबाइल, लैपटॉप और ‘सांई ऐप’ के माध्यम से हर गेंद और ओवर पर लाखों रुपए का दांव लगवाया जा रहा था। सट्टे का पूरा हिसाब कोड भाषा में रखा जा रहा था, जिससे यह रैकेट बेहद संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम

नजर आया।