IPL Betting Racket Busted: ‘साईं ऐप’ से हर बॉल पर लाखों का दांव, फार्महाउस में चल रहा था हाईटेक सट्टा, पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक में 7 गिरफ्तार

आईपीएल सट्टे पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
IPL Betting Racket Busted: आईपीएल सट्टे के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित हाईटेक रैकेट का पर्दाफाश किया है। ग्राम खैरझिटी स्थित सिन्हा कृषि फार्म हाउस में छापेमारी कर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया।
इस कार्रवाई में कुल 9 आरोपी चिन्हित हुए हैं, जिनमें से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। आरोपियों ने पुलिस की नजर से बचने जिला मुख्यालय को छोड़कर इस पूरे कारोबार का संचालन करने घुमका के एक फार्म हाऊस को चुना था।
एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश और एएसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में सायबर सेल, थाना घुमका, बसंतपुर और लालबाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। शनिवार को प्रेसवार्ता में एएसपी ने खुलासा किया कि आरोपियों ने मोबाइल, लैपटॉप और ‘सांई ऐप’ के माध्यम से हर गेंद और ओवर पर लाखों रुपए का दांव लगवाया जा रहा था। सट्टे का पूरा हिसाब कोड भाषा में रखा जा रहा था, जिससे यह रैकेट बेहद संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम
नजर आया।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, सट्टा लेखा कॉपी, दो कार और नकदी सहित कुल 20.23 लाख रुपए की सामग्री जब्त की है। जांच में कई आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है, जिससे इस गिरोह की गहराई का अंदाजा लगाया जा रहा है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022, आईटी एक्ट की धारा 66(डी) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के साथ धारा 111 (संगठित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सट्टे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी।
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