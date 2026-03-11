जुआ-सट्टे के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, आदतन सटोरियों और खाईवालों की पहली बार बनेगी हिस्ट्रीशीट, फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम

जुआ-सट्टे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आदतन सटोरियों और खाईवालों की पहचान की जा रही है। ऐसे लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालकर उनकी हिस्ट्रीशीट तैयार की जाएगी, ताकि उन पर लगातार निगरानी रखी जा सके। कई बार कार्रवाई के बाद भी कुछ लोग दोबारा इस अवैध गतिविधि में शामिल हो जाते हैं, इसलिए अब उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जा रहा है। साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं और जरूरत पडऩे पर उनकी संपत्ति के संबंध में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - निमितेश सिंह, सीएसपी