11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा के अध्ययन के​ लिए अवकाश अधिकार नहीं

Bilaspur High court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए अवकाश अधिकार की अपील पर सुनवाई करते हुए खारिज कर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अवकाश देना उनका अधिकार नहीं है..

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Mar 11, 2026

bilaspur high court photo

सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश उनका अधिकार नहीं ( Photo - Patrika )

Bilaspur High court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश देना उनका अधिकार नहीं है बल्कि यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है। इस आधार पर कोर्ट ने गणित के एक व्याख्याता की अपील खारिज कर दी। उन्होंने पीएचडी करने के लिए अध्ययन अवकाश की मांग की। मामला सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत गणित लेक्चरर से जुड़ा है, जिन्होंने पीएचडी करने के लिए कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से अनुमति मांगी थी। प्राचार्य ने उनका आवेदन कौशल विकास विभाग के सचिव को भेज दिया।

Bilaspur High court: कोर्ट ने कही ये बात

इसके बाद उन्होंने रायपुर स्थित एक शासकीय पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज में पीएचडी में एडमिशन भी ले लिया और अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। हालांकि उनका आवेदन लंबे समय तक लंबित रहा, जिसके बाद उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर अवकाश पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग की। एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश तभी दिया जा सकता है, जब अभ्यर्थी किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में प्रवेश ले। याचिकाकर्ता इस शर्त को पूरा करने में असफल रहे। इसके बाद इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की।

कोर्स संस्थान और समाज हित में होना जरूरी

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी को वही पाठ्यक्रम करने की अनुमति दी जा सकती है, जो उसके संस्थान के हित और उन्नति में सहायक हो। डीबी ने कहा-अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारी को वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं, जो सार्वजनिक धन से दी जाती हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा पर किया गया यह निवेश संस्थान और समाज के व्यापक हित में उपयोगी हो।

मानदंड पूरा नहीं

अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि उन्होंने पीएचडी जैसे सर्वोच्च शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, इसलिए उन्हें अध्ययन अवकाश मिलना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2022 की उस नीति का भी हवाला दिया जिसमें पीएचडी के लिए अध्ययन अवकाश से संबंधित प्रावधान किए गए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि नीति में स्पष्ट रूप से यह शर्त है कि प्रवेश राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में होना चाहिए, जबकि याचिकाकर्ता इस मानदंड को पूरा नहीं कर पाए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 01:59 pm

Published on:

11 Mar 2026 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा के अध्ययन के​ लिए अवकाश अधिकार नहीं

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big Incident: नोवा प्लांट में बड़ा हादसा… पिघला आयरन डालते समय 4 मजदूर झुलसे, हालत गंभीर

पिघला आयरन डालते समय 4 मजदूर झुलसे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

हाईकोर्ट समेत कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल आतंक की जांच में जुटी साइबर सेल, आरोपी अब तक फरार

chhattisgarh high court
बिलासपुर

जुआ-सट्टे के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, आदतन सटोरियों और खाईवालों की पहली बार बनेगी हिस्ट्रीशीट, फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम

पहली बार आदतन खाईवालों की बनेगी हिस्ट्रीशीट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

करंट से 2 बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट के बाद स्व संज्ञान याचिका निराकृत

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

वेदांता एल्युमीनियम ने महिलाओं को सौंपी रिफाइनरी के डिजिटल कमांड सेंटर की जिम्मेदारी, कंपनी के CEO ने कही यह बात

महिलाओं ने संभाली रिफाइनरी की कमान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.