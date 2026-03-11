नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा… 75 हजार की ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, ग्राहक तलाशते पकड़ा गया

दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur Crime News: नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए तखतपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 75 हजार रुपए कीमत की मादक पदार्थ बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर से सूचना मिली थी कि तखतपुर के मोढ़े चौक के पास एक युवक ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। इस पर तखतपुर पुलिस और एसीसीयू बिलासपुर की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी दुर्गेश गायकवाड़ (22 वर्ष) निवासी बड़े बाजार तखतपुर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 3.74 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई।
पूछताछ के दौरान आरोपी दुर्गेश ने बताया कि वह यह मादक पदार्थ अप्पू देवांगन (32 वर्ष) निवासी देवांगन मोहल्ला तखतपुर से लेकर बिक्री करता था। इस पर पुलिस ने दूसरे आरोपी की तलाश शुरू की और उसे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास से हिरासत में ले लिया। पूछताछ में अप्पू देवांगन ने दूसरे राज्य से ब्राउन शुगर खरीदकर लाने और दुर्गेश को बिक्री के लिए देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के पास से नशीले पदार्थ की बिक्री से बचे 2000 रुपए और अपराध में प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त किया है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले में अन्य राज्यों से जुड़े तस्करों की भी तलाश कर रही है।
