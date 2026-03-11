नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा… 75 हजार की ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, ग्राहक तलाशते पकड़ा गया

पूछताछ के दौरान आरोपी दुर्गेश ने बताया कि वह यह मादक पदार्थ अप्पू देवांगन (32 वर्ष) निवासी देवांगन मोहल्ला तखतपुर से लेकर बिक्री करता था। इस पर पुलिस ने दूसरे आरोपी की तलाश शुरू की और उसे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास से हिरासत में ले लिया। पूछताछ में अप्पू देवांगन ने दूसरे राज्य से ब्राउन शुगर खरीदकर लाने और दुर्गेश को बिक्री के लिए देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के पास से नशीले पदार्थ की बिक्री से बचे 2000 रुपए और अपराध में प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त किया है।