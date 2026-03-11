11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Big Incident: नोवा प्लांट में बड़ा हादसा… पिघला आयरन डालते समय 4 मजदूर झुलसे, हालत गंभीर

Big Incident: बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र स्थित नोवा प्लांट में सोमवार देर रात एक हादसे में चार मजदूर पिघले हुए आयरन की चपेट में आकर झुलस गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 11, 2026

पिघला आयरन डालते समय 4 मजदूर झुलसे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पिघला आयरन डालते समय 4 मजदूर झुलसे (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Big Incident: बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र स्थित नोवा प्लांट में सोमवार देर रात एक हादसे में चार मजदूर पिघले हुए आयरन की चपेट में आकर झुलस गए। घटना सोमवार रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब प्लांट में पिघले लोहे को सांचे (लैडल) में डाला जा रहा था। इसी दौरान अचानक पिघला हुआ आयरन उछल गया और वहां काम कर रहे चार कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए।

ये लोग हुए घायल

हादसे में घायल श्रमिकों की पहचान नरेंद्र कोसले निवासी ग्राम भैंसबोर्ड (बिल्हा), चंद्रहंस निवासी भैंसबोर्ड, धर्मवीर निवासी बिहार और विनय कुमार निवासी बिहार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चारों के चेहरे और शरीर के सामने का हिस्सा झुलस गया है।

अस्पताल में चल रहा उपचार, हालत गंभीर

बिल्हा टीआई अवनीश पासवान ने बताया कि, घटना के बाद प्लांट प्रबंधन ने तत्काल घायल श्रमिकों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। प्लांट के वाहन टाटा पंच (क्रमांक सीजी10 बीयू 4351) से चालक पुष्कर भारद्वाज द्वारा चारों घायलों को बिलासपुर के प्रताप चौक स्थित कोर एंड केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Mar 2026 02:39 pm

Published on:

11 Mar 2026 02:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Big Incident: नोवा प्लांट में बड़ा हादसा… पिघला आयरन डालते समय 4 मजदूर झुलसे, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा… 75 हजार की ब्राउन शुगर के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, ग्राहक तलाशते पकड़ा गया

दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

हाईकोर्ट समेत कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल आतंक की जांच में जुटी साइबर सेल, आरोपी अब तक फरार

chhattisgarh high court
बिलासपुर

जुआ-सट्टे के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, आदतन सटोरियों और खाईवालों की पहली बार बनेगी हिस्ट्रीशीट, फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम

पहली बार आदतन खाईवालों की बनेगी हिस्ट्रीशीट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को उच्च शिक्षा के अध्ययन के​ लिए अवकाश अधिकार नहीं

bilaspur high court photo
बिलासपुर

करंट से 2 बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट के बाद स्व संज्ञान याचिका निराकृत

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.