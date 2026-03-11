Big Incident: नोवा प्लांट में बड़ा हादसा… पिघला आयरन डालते समय 4 मजदूर झुलसे, हालत गंभीर

Big Incident: बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र स्थित नोवा प्लांट में सोमवार देर रात एक हादसे में चार मजदूर पिघले हुए आयरन की चपेट में आकर झुलस गए। घटना सोमवार रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब प्लांट में पिघले लोहे को सांचे (लैडल) में डाला जा रहा था। इसी दौरान अचानक पिघला हुआ आयरन उछल गया और वहां काम कर रहे चार कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए।