20 मई को छत्तीसगढ़ में मेडिकल स्टोर बंद, ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ दवा व्यापारियों का बड़ा विरोध

ऑनलाइन दवा बेचने का विरोध (photo source- Patrika)
Medical Stores Closed: ऑनलाइन फार्मेसी और दवा बिक्री के नियमों के विरोध में छत्तीसगढ़ के दवा व्यापारियों ने 20 मई 2026 को मेडिकल स्टोर बंद रखने का फैसला किया है। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के देशव्यापी आह्वान के तहत किया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना उचित जांच के दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में है। इस एक दिवसीय बंद का असर रायपुर समेत प्रदेशभर में देखने को मिल सकता है।
दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के बढ़ते चलन और कमजोर निगरानी से मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उनका आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना डॉक्टर की सही जांच और सत्यापन के दवाइयां बेच रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है।
व्यापारियों ने दावा किया है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तैयार किए जा रहे हैं। इन फर्जी पर्चियों के जरिए लोग बिना वास्तविक डॉक्टर सलाह के दवाइयां खरीद रहे हैं, जिससे गलत दवा सेवन का खतरा बढ़ गया है।
दवा विक्रेताओं ने कई ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई गैर-प्रमाणित प्लेटफॉर्म मरीजों को गुमराह कर रहे हैं और बिना उचित परामर्श के दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं।
व्यापारियों ने चेतावनी दी कि एंटीबायोटिक्स, साइकोट्रॉपिक दवाइयां, ओपिऑइड्स और शेड्यूल H, H1, X जैसी संवेदनशील दवाइयां ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। इससे युवाओं में नशे की लत और दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। दवा व्यापारियों ने कहा कि एंटीबायोटिक्स की अनियंत्रित बिक्री से Antimicrobial Resistance तेजी से बढ़ रहा है, जो भविष्य में बड़ा जनस्वास्थ्य संकट बन सकता है।
व्यापारियों का कहना है कि यह सिर्फ कारोबार का मुद्दा नहीं, बल्कि सीधे मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य नैतिकता से जुड़ा मामला है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन फार्मेसी के लिए सख्त नियम लागू करने और अवैध दवा बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। 20 मई को रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में मेडिकल स्टोर बंद रहने की संभावना है, जिससे आम लोगों को दवाइयों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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