20 मई को छत्तीसगढ़ में मेडिकल स्टोर बंद, ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ दवा व्यापारियों का बड़ा विरोध

Medical Stores Closed: ऑनलाइन फार्मेसी और दवा बिक्री के नियमों के विरोध में छत्तीसगढ़ के दवा व्यापारियों ने 20 मई 2026 को मेडिकल स्टोर बंद रखने का फैसला किया है। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के देशव्यापी आह्वान के तहत किया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना उचित जांच के दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में है। इस एक दिवसीय बंद का असर रायपुर समेत प्रदेशभर में देखने को मिल सकता है।