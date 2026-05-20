Medical Store Close: छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल स्टोर्स आज रहेंगे बंद, ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल

Medical Store Close: छत्तीसगढ़ के दवा व्यापारियों ने आज 20 मई 2026 को अपने मेडिकल स्टोर बंद रखने का फैसला किया है। यह बंद राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के देशव्यापी आह्वान के तहत किया जा रहा है। प्रदेशभर के दवा व्यापारी इस एक दिवसीय बंद में शामिल होंगे।