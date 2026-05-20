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Medical Store Close: छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल स्टोर्स आज रहेंगे बंद, ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल

Medical Store Close:प्रदेश के कई शहरों में मेडिकल स्टोर बंद रहने की संभावना है। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन फार्मेसी के लिए सख्त नियम लागू करने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

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रायपुर

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Love Sonkar

May 20, 2026

MEDICAL STORE

MEDICAL STORE(photo-AI)

Medical Store Close: छत्तीसगढ़ के दवा व्यापारियों ने आज 20 मई 2026 को अपने मेडिकल स्टोर बंद रखने का फैसला किया है। यह बंद राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के देशव्यापी आह्वान के तहत किया जा रहा है। प्रदेशभर के दवा व्यापारी इस एक दिवसीय बंद में शामिल होंगे।

दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री के बढ़ते चलन और नियमों की कमजोर निगरानी से मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उनका आरोप है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिना उचित सत्यापन के दवाइयां बेच रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

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Published on:

20 May 2026 08:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Medical Store Close: छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल स्टोर्स आज रहेंगे बंद, ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल

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