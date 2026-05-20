Raipur Airport: बारिश तूफान ने रोका विमानों का रास्ता, नागपुर में लैड हुई मुंबई की 2 फ्लाइट, यात्री हुए परेशान

Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में पिछले 15 दिनों से फ्लाइटों के विलंब से आने और डायवर्ट करने का सिलसिला चल रहा है। बिना सूचना दिए फ्लाइटों को अन्य एयरपोर्ट में उतारने से हवाई यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पडा रहा है। मुंबई की 2 फ्लाइट को लगातार नागपुर में लैड कराया गया। वहीं तेज हवाओं के कारण दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर, इंदौर और भोपाल की फ्लाइट घंटो विलंब से पहुंची। इसके चलते फ्लाइटों के प्रभावित होने के साथ ही पूरा शेड्यूल भी गड़बड़ा रहा है।