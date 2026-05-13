मुंबई हादसे के बाद भी नहीं चेता प्रशासन, तरबूज खाने से किशोर की मौत के बाद सहमे लोग, खाद्य सुरक्षा विभाग बेखबर

तरबूज खाने मौत व अन्य घायलों की इलाज कर रहे मृतक व अन्य जिला अस्पताल के डॉ. दीपक साहू व डॉ. इकबाल हुसैन की मानें तो तरबूज खाने से हुई बच्चों की तबीयत बिगडऩे और एक बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है। यह घटना अत्यंत चिंताजनक है। आम जनता से अपील है कि गर्मी के इस मौसम में सतर्क रहें। तरबूज या कोई भी फल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और गर्मी में लू के बचाव में भी काम आता है।