CG News: छत्तीसगढ़ में तरबूज की नई प्रजाति की खेती, बाहर से हरा और काटने पर निकलता है पीला-लाल

CG News: जिला मुख्यालय बैकुंठपुर प्रगतिशील किसान भरत रजवाड़े ने एक एकड़ में तरबूज की नई प्रजाति की खेती की है। जो सप्ताहभर के भीतर तैयार होगी। प्रगतिशील किसान भरत पारम्परिक खेती से अलग रंग-बिरंगे खास किस्म के तरबूज की खेती कर लोगों का ध्यान आकर्षित और प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही बल्कि अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। उनके खेत में उगाए गए तरबूज थोड़ा अलग है और स्वाद में भी खास है।