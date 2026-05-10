10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

ACB Raid: 20 हजार की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार, मारपीट केस में मांगी थी घूस, ढाबे में ACB ने ऐसे बिछाया जाल

ACB Raid: सक्ती जिले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंद्रपुर थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) एस.एन. मिश्रा को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

May 10, 2026

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news

Breaking ( Patrika File Photo )

ACB Raid: छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में रविवार को सक्ती जिले में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चंद्रपुर थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) एस.एन. मिश्रा को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

ACB Raid: जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, ग्राम बालपुर निवासी शिव प्रसाद बरेठ ने एसीबी बिलासपुर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि गांव की सरस्वती जायसवाल द्वारा उसके और उसके परिवार के खिलाफ मारपीट का मामला चंद्रपुर थाना में दर्ज कराया गया था। इस मामले में कड़ी कार्रवाई से बचाने के एवज में ASI एस.एन. मिश्रा द्वारा 40 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी।

ऐसे पकड़ा गया आरोपी

शिकायत के सत्यापन के दौरान मामला सही पाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ASI एस.एन. मिश्रा प्रार्थी से पहले ही 20 हजार रुपये ले चुका था, जबकि शेष 20 हजार रुपये लेना बाकी था। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। रविवार को प्रार्थी ने आरोपी को चंद्रपुर स्थित गुड्डू ढाबा में बाकी रकम देने के लिए बुलाया। जैसे ही आरोपी ने 20 हजार रुपये की रिश्वत ली, पहले से मौजूद एसीबी बिलासपुर की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ASI के खिलाफ पहले से भी रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं। फिलहाल एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

साल 2026 की पहली बड़ी कार्रवाई, 1 लाख रिश्वत लेते SDM ऑफिस का बाबू गिरफ्तार, टीम पहुंची तो कैश फेंका- नए साल 2026 की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रायगढ़ जिले में पहली बड़ी कामयाबी हासिल की है। ACB की बिलासपुर इकाई ने धर्मजयगढ़ SDM कार्यालय में पदस्थ बाबू (लिपिक) को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

ACB Raid: एसीबी का बड़ा एक्शन… 35 हजार रिश्वत लेते AE-JE समेत तीन कर्मचारी रंगेहाथ गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
जांजगीर चंपा
रिश्वतखोरों पर शिकंजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 May 2026 07:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / ACB Raid: 20 हजार की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार, मारपीट केस में मांगी थी घूस, ढाबे में ACB ने ऐसे बिछाया जाल

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छुट्टी मांगना पड़ा भारी! शिक्षिका ने प्राचार्य पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, बोलीं- 13 हजार वेतन दिखाकर दिए सिर्फ 5 हजार

GLD स्कूल खैरताल फिर विवादों में (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh Conversion Case: स्कूल में धर्मांतरण का आरोप, बच्चों को भड़काने वाली प्रधान पाठक निलंबित

स्कूल में धर्मांतरण का आरोप (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

IPL सट्टा कनेक्शन में युवा मोर्चा महामंत्री गिरफ्तार, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, पुलिस पर जानकारी छिपाने के आरोप

गिरफ्तार, PC- Patrika
जांजगीर चंपा

Chhattisgarh Road Accident: भीषण सड़क हादसा! स्कॉर्पियो-कार की टक्कर में सरपंच समेत 9 लोग घायल

स्कार्पियों और कार की भिड़ंत (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Janjgir News: 11वीं के छात्र ने कुदरी बैराज में लगाई छलांग, परीक्षा परिणाम से था दुखी, 38 घंटे बाद मिला शव

Janjgir News: 11वीं के छात्र ने कुदरी बैराज में लगाई छलांग, परीक्षा परिणाम से था दुखी, 38 घंटे बाद मिला शव
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.