ACB Raid: 20 हजार की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार, मारपीट केस में मांगी थी घूस, ढाबे में ACB ने ऐसे बिछाया जाल

शिकायत के सत्यापन के दौरान मामला सही पाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ASI एस.एन. मिश्रा प्रार्थी से पहले ही 20 हजार रुपये ले चुका था, जबकि शेष 20 हजार रुपये लेना बाकी था। इसके बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। रविवार को प्रार्थी ने आरोपी को चंद्रपुर स्थित गुड्डू ढाबा में बाकी रकम देने के लिए बुलाया। जैसे ही आरोपी ने 20 हजार रुपये की रिश्वत ली, पहले से मौजूद एसीबी बिलासपुर की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई।