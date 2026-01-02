ACB arrested clerk: साल 2026 की पहली बड़ी कार्रवाई, 1 लाख रिश्वत लेते SDM ऑफिस का बाबू गिरफ्तार, टीम पहुंची तो कैश फेंका

SDM कार्यालय का बाबू गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
ACB arrested clerk: नए साल 2026 की शुरुआत में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रायगढ़ जिले में पहली बड़ी कामयाबी हासिल की है। ACB की बिलासपुर इकाई ने धर्मजयगढ़ SDM कार्यालय में पदस्थ बाबू (लिपिक) को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने घबराहट में रिश्वत की रकम अपने सरकारी आवास के पीछे फेंक दी थी, जिसे ACB की टीम ने मौके से बरामद कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनिल कुमार चेलक, बाबू, SDM कार्यालय धर्मजयगढ़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने जमीन के नामांतरण संबंधी मामले के निपटारे के एवज में पीड़ित से कुल 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
ACB के DSP अजितेश सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को ग्राम अमलीटिकरा, तहसील धर्मजयगढ़ निवासी राजू कुमार यादव ने ACB बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने ग्राम अमलीटिकरा में जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया विधिवत उसके नाम पर पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद आरोपी बाबू ने उसे बुलाकर कहा कि जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से हुई है और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है। बाद में उक्त शिकायत को रद्द कराने के नाम पर 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई।
शिकायत की प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर ACB ने ट्रैप की योजना बनाई। 2 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपये की ट्रैप राशि देकर आरोपी के सरकारी आवास भेजा गया। जैसे ही बाबू ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, उसे ACB की कार्रवाई का संदेह हुआ और उसने दरवाजा बंद कर लिया। ACB टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। इस दौरान आरोपी ने रिश्वत की रकम दीवार के पीछे फेंक दी, जिसे टीम ने बरामद कर लिया।
फिलहाल ACB ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। DSP अजितेश सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
