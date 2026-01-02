ACB arrested clerk: साल 2026 की पहली बड़ी कार्रवाई, 1 लाख रिश्वत लेते SDM ऑफिस का बाबू गिरफ्तार, टीम पहुंची तो कैश फेंका

ACB के DSP अजितेश सिंह ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को ग्राम अमलीटिकरा, तहसील धर्मजयगढ़ निवासी राजू कुमार यादव ने ACB बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने ग्राम अमलीटिकरा में जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया विधिवत उसके नाम पर पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद आरोपी बाबू ने उसे बुलाकर कहा कि जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से हुई है और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज है। बाद में उक्त शिकायत को रद्द कराने के नाम पर 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई।