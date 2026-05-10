छुट्टी मांगना पड़ा भारी! शिक्षिका ने प्राचार्य पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, बोलीं- 13 हजार वेतन दिखाकर दिए सिर्फ 5 हजार

शिकायत के अनुसार, गीता महंत वर्ष 2021 से विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। उन्हें प्रतिमाह 13336 रुपए वेतन दर्शाया जाता था, लेकिन आरोप है कि उसमें से 8336 रुपए अलग-अलग खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर केवल 5000 रुपए ही वास्तविक रूप से दिए जाते थे। शिक्षिका का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन शासन को अधिक वेतन दिखाकर नियमों का उल्लंघन कर रहा था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि शासकीय अवकाशों में भी उन्हें स्कूल बुलाया जाता था तथा विरोध करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।