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जांजगीर चंपा

Chhattisgarh Road Accident: भीषण सड़क हादसा! स्कॉर्पियो-कार की टक्कर में सरपंच समेत 9 लोग घायल

Chhattisgarh Road Accident: Sakti जिले के Jaijaipur थाना क्षेत्र में देर रात स्कॉर्पियो और कार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई।

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जांजगीर चंपा

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Laxmi Vishwakarma

May 08, 2026

स्कार्पियों और कार की भिड़ंत (photo source- Patrika)

स्कार्पियों और कार की भिड़ंत (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Road Accident: Chhattisgarh के Sakti जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। Jaijaipur थाना क्षेत्र के नंदेली गांव स्थित बस स्टैंड के पास जैजैपुर-बाराद्वार मार्ग पर स्कॉर्पियो और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।

Chhattisgarh Road Accident: आमने-सामने की टक्कर में मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार जैजैपुर से बाराद्वार की ओर जा रही थी, जबकि सामने से एक स्कॉर्पियो बाराद्वार से जैजैपुर की तरफ आ रही थी। नंदेली बस स्टैंड के पास दोनों वाहनों के बीच अचानक आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद कुछ देर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

मौके पर हुई एक व्यक्ति की मौत

हादसे में कार सवार पुनिराम टंडन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आमाकोनी ग्राम पंचायत के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

स्कॉर्पियो सवार भी घायल

जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन में भी तीन से चार लोग सवार थे, जिन्हें चोटें आई हैं। हालांकि देर रात तक उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी थी। पुलिस सभी घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहनों से बाहर निकालने में मदद की। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया।

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही Jaijaipur Police Station की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि विस्तृत जांच और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

Chhattisgarh Road Accident: सड़क सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल

इस हादसे के बाद एक बार फिर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैजैपुर-बाराद्वार मार्ग पर अक्सर तेज गति से वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है।

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Updated on:

08 May 2026 03:51 pm

Published on:

08 May 2026 03:22 pm

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