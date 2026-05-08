Chhattisgarh Road Accident: भीषण सड़क हादसा! स्कॉर्पियो-कार की टक्कर में सरपंच समेत 9 लोग घायल

स्कार्पियों और कार की भिड़ंत (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Road Accident: Chhattisgarh के Sakti जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। Jaijaipur थाना क्षेत्र के नंदेली गांव स्थित बस स्टैंड के पास जैजैपुर-बाराद्वार मार्ग पर स्कॉर्पियो और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार जैजैपुर से बाराद्वार की ओर जा रही थी, जबकि सामने से एक स्कॉर्पियो बाराद्वार से जैजैपुर की तरफ आ रही थी। नंदेली बस स्टैंड के पास दोनों वाहनों के बीच अचानक आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद कुछ देर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
हादसे में कार सवार पुनिराम टंडन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आमाकोनी ग्राम पंचायत के सरपंच ओमकार चंद्रा सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन में भी तीन से चार लोग सवार थे, जिन्हें चोटें आई हैं। हालांकि देर रात तक उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी थी। पुलिस सभी घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहनों से बाहर निकालने में मदद की। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया।
घटना की सूचना मिलते ही Jaijaipur Police Station की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि विस्तृत जांच और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
इस हादसे के बाद एक बार फिर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैजैपुर-बाराद्वार मार्ग पर अक्सर तेज गति से वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है।
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जांजगीर चंपा
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