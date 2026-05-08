Chhattisgarh Road Accident: भीषण सड़क हादसा! स्कॉर्पियो-कार की टक्कर में सरपंच समेत 9 लोग घायल

जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन में भी तीन से चार लोग सवार थे, जिन्हें चोटें आई हैं। हालांकि देर रात तक उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी थी। पुलिस सभी घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को वाहनों से बाहर निकालने में मदद की। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया।