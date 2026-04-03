मेडिकल कॉलेज में जमकर मारपीट, सरपंच ने कर्मचारी का सिर दीवार में पटका, जानें पूरा मामला…

मारपीट के बाद घायल कर्मचारी अपने साथियों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच में सामने आया है कि उसके सिर में खून का थक्का जम गया है, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और आईसीयू में उसका इलाज जारी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच के खिलाफ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।