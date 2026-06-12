कोण्डागांव में Petrol-Diesel की भारी कमी! सुबह से रात तक लग रही भीड़, शहर में कई पंप हुए बंद

Petrol Diesel Crisis: छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव नगर में ईंधन संकट दूसरे दिन भी जारी है। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म होने से वे बंद पड़े हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। फिलहाल शहर में केवल एक फ्यूल प्वाइंट पर ईंधन उपलब्ध है, जहां सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती की है। लगातार बढ़ती भीड़ और सीमित आपूर्ति के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।