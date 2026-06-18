Deaths of innocent children: कोड़ागांव में दर्दनाक हादसा, 2 मासूम बच्चों की मौत, गहरे नाले से शव बरामद

नाले के किनारे बच्चों के कपड़े मिलने पर आशंका हुई, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से खोजबीन की गई और रात करीब 8 बजे दोनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बड़ेडोगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। गुरूवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे से पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल है।