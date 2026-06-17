पट्टा निरस्त करने और पूर्व कोटवार से जमीन वापस लेने की मांग को लेकर धमतरी-गुंडरदेही मार्ग पर किया चक्काजाम

ग्रामीणों की मांग है गांव में एक महिला को दी गई आबादी जमीन को निरस्त किया जाए। ये वो लोग 20 से 30 साल से गांव में नहीं रहते हैं। उन्हें आबादी जमीन क्यों दी गई। वहीं गांव के पूर्व कोटवार की सेवा समाप्त होने के बाद भी वह 11 एकड़ की सेवा भूमि का उपयोग कर रहा है, जो गलत है। जमीन को वर्तमान कोटवार को दिया जाए। ग्रामीणो ने शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि कार्रवाई सही होती तो आज तक मामला सुलझ जाता। ग्रामीणों ने प्रदर्शन की सूचना पहले प्रशासन को दे दी थी। आंदोलन शुरू हुआ और इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई तो अधिकारी आंदोलन व चक्काजाम रोकने गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने साफ कहा कि मांग पूरा हो जाए हम आंदोलन समाप्त कर देंगे।