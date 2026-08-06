श्रावण के तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का दुर्लभ संयोग, राहु-केतु दोष शांति के लिए रहेगा विशेष फलदायी

नाग देवता मंदिरों पर लगेंगे मेले

नाग पंचमी के दिन शहर के अलग-अलग नाग मंदिरों पर मेले लगेंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। छत्री बाजार स्थित नाग मंदिर क्षेत्र में बच्चों के लिए झूले व भक्तों के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। तारागंज, बहोड़ापुर, दौलतगंज के नाग मंदिरों में भी इस दिन मेले लगेंगे। इन सभी स्थानों पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित होंगे। नाग पंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज के लोग नाग बेल और पान की पूजा करते हैं। इस दिन को समाज की ओर से चौरसिया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं चौरसिया समाज विकास संघ की ओर से नागपंचमी के मौके पर प्रतिवर्ष चल समारोह निकाला जाता है, इस बार भी तैयाारियां की जा रही हैं।