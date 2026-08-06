विवि थाने के मालखाने से फॉरेंसिक सैंपल गायब, थाना प्रभारी ने कोर्ट में मांगी माफी

ग्वालियर . विवि थाने के मालखाने से फॉरेंसिक सैंपल नहीं मिलने के मामले में थाना प्रभारी रवींद्र कुमार ने विशेष सत्र न्यायालय में उपस्थित होकर माफी मांगी। उन्होंने न्यायालय को बताया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से रिपोर्ट और सैंपल दो चरणों में प्राप्त हुए थे, जिन्हें मालखाने में जमा कराया गया था। हालांकि वर्तमान में संबंधित सैंपल मालखाने में उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी के बयान दर्ज किए जाने आवश्यक हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सैंपल कहां रखा गया या उसके साथ क्या हुआ।

यह मामला धर्मेंद्र राणा से जुड़े लूट और डकैती के प्रकरण की सुनवाई से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष को वारदात में इस्तेमाल हथियारों और कारतूस की फॉरेंसिक रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जेल में बंद एक आरोपी की गवाही की प्रक्रिया आगे बढऩी है।